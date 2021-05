Vanessa Bryant herdenkt verjaardag van overleden dochter met emotioneel bericht en kledingcollectie

Celebrities Oprah Winfrey vertelt over mishande­ling door grootmoe­der: “Ze nam een zweep en ik kreeg een afranse­ling”

29 april Oprah Winfrey werd in haar jeugd mishandeld door haar grootmoeder en was bang van haar grootvader. Dat vertelt ze openhartig in The Dr. Oz Show, waar ze vanavond te gast is. De inmiddels 67-jarige presentatrice werd naar eigen zeggen geslagen met een zweep, tot bloedens toe.