Vandaag zou George Michael 60 geworden zijn: seks in openbaar toilet leidde tot zijn coming-out

Celebrities K-popster Choi Sung-bong (33), die kankerdia­gno­se fakete, dood teruggevon­den in apparte­ment

Er is opnieuw een jonge K-popster overleden. Choi Sung-bong (33), een Zuid-Koreaanse popster, is dood teruggevonden in zijn appartement. Volgens politieagenten gaat het om een wanhoopsdaad. Choi-Sung bong kwam in 2021 onder vuur te liggen nadat bleek dat hij zijn kankerdiagnose gefaket had. Ook heeft de jonge ster nog een afscheidsvideo opgenomen voor zijn YouTube-kanaal.