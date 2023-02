Van Victoria Beckham tot Helena Bonham Carter: celebs komen aan op herdenkingsdienst Vivienne Westwood

Celebrities Rihanna straalt samen met A$AP Rocky en haar zoontje op de cover van ‘Vogue’: “De eerste dagen als moeder waren waanzinnig”

Enkele dagen geleden mocht ze nog de halftimeshow van de Super Bowl verzorgen, maar inmiddels staat Rihanna (34) alweer in de schijnwerpers. Samen met haar partner A$AP Rocky en hun negen maanden oude zoontje straalt de zangeres op de cover van de Britse ‘Vogue’. In een bijbehorend interview doet ze de intense beginperiode van het moederschap uit de doeken, waarom ze na lang aandringen wél inging op de vraag om op treden bij de Super Bowl en of er nieuwe muziek op komst is.