Van vibratorsculpturen tot aquarelschilderijen: ook deze celebrities maken kunst (en verdienen daar grof geld mee)

Johnny Depp

Volledig scherm Johnny Depp © REUTERS

In juli lanceerde Depp zijn eerste kunsttentoonstelling met maar liefst 780 exemplaren. De uitgebreide collectie kreeg de naam ‘Friends & Heroes’, toepasselijk voor portretten van onder andere Bob Dylan, Elizabeth Taylor en Al Pacino. Afzonderlijk vlogen de creaties voor bijna 4.000 euro over de toonbank, in totaal goed voor meer dan 3 miljoen euro. Een record, volgens de Castle Gallery. “Het is de snelst verkopende collectie tot nu toe”, klonk het. “Kunst is er altijd geweest voor Johnny, voor hij acteerde en voor hij muziek maakte. Kunst was altijd een belangrijke uitlating van zijn creativiteit.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Johnny Depp (@johnnydepp) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gene Simmons

Volledig scherm Gene Simmons © Photo News

Gene Simmons (72), muzikant van de rockband KISS, hield aan de coronapandemie een kunstzinnige hobby over. Hij tekende al jaren doodles, maar tijdens de noodgedwongen lockdown experimenteerde Simmons met olieverf. Het resultaat daarvan zijn gigantische, kleurrijke canvassen. Die stelde hij tentoon in een galerij in Las vegas. Met succes, want voor enkele werken werd maar liefst 24.000 euro neergeteld. Toch blijft Gene bescheiden: “Ik heb mezelf nooit als een schilder beschouwd. Ik heb mezelf nooit veel van iets gevonden. Je praat met de minst gekwalificeerde persoon die je ooit zal ontmoeten”, zei hij aan ‘People’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Gene Simmons (@genesimmons) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Britney Spears

Volledig scherm Britney Spears © Brunopress

Voor popster Britney Spears (40) voelt schilderen als therapie. Het Amerikaanse magazine 'People’ beschrijft haar kunststroming als “geïnspireerd door Monet en de latere periode van Van Gogh.” Een bloemig werk van de zangeres werd zelfs geveild voor het goede doel. “De bloemen in mijn werk staan voor een nieuw begin, en het is met die gedachte dat we vooruit gaan”, vertelde Britney daarover. Voormalig presentator en columnist Robin Leach had 9.700 euro over voor het stuk en steunde zo de slachtoffers van het bloedbad in Las Vegas in 2017.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prins Charles

Volledig scherm Prins Charles © REUTERS

De Britse kroonprins Charles (73) heeft meer dan alleen koninklijke verplichtingen in zijn mars. Want wat velen wellicht nog niet weten, is dat hij één van de bestverkopende (nog levende) artiesten in het Verenigd Koninkrijk is. In 2016 meldden verschillende bronnen dat de prins met zijn aquarellandschappen bijna 3.000.000 euro verdiende. Die opbrengst stak Charles niet in zijn eigen zak, maar schonk hij aan zijn Prince of Wales’s Charitable Foundation. De prins zijn interesse in kunst dateert trouwens al van de jaren 70, zelf beschrijft hij zijn hobby als “iets wat hem naar een andere dimensie brengt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door The Garrison Chapel (@the_garrison_chapel) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Miley Cyrus

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Fanpage (@_miley_cyrus_fanpage__) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

We zagen Miley Cyrus (29) door verschillende fases in haar leven gaan. Eentje daarvan was een creatieve fase waar de zangeres 3D-sculputuren creëerde. Die showde ze maar al te graag tijdens de New York Fashion Week in 2014. Met de titel ‘Dirty Hippie’ beeld je je best een kleurrijke warboel van objecten en collages in. De voorwerpen die ze gebruikte in haar werken waren heel uiteenlopend: van vibrators tot teddyberen. “Ik heb het gevoel dat mijn kunst een soort van metafoor is voor mijn leven”, zei de zangeres aan ‘V Magazine’. Sindsdien kwam Cyrus niet meer naar buiten met haar artistieke bezigheden, maar het was duidelijk wel iets waar ze zich honderd procent in kon uiten.

Ed Sheeran

Volledig scherm Ed Sheeran © Ben Houdijk

Popidool Ed Sheeran (31) schrijft niet alleen monsterhits, hij is daarnaast allesbehalve vies van een spatje verf. Gedreven door kunstenaar Jackson Pollock spendeerde Sheeran in 2019 heel wat dagen al spetterend op een schilderdoek. Zijn kunstwerk ‘Splash Planet’ bracht een bedrag van 60.000 euro op voor het goede doel. “Ik beleefde er zoveel plezier aan. Als ik eerlijk ben voelde ik me wat nutteloos nadat mijn tour eindigde. Zingen en schrijven is het enige wat ik kende, en het is leuk om een nieuwe manier te vinden om creatief te zijn”, vertelde de zanger aan ‘The Sun’. Ed heeft zijn gevoel voor kunst van geen vreemden, zijn ouders baatten namelijk twintig jaar lang een een kunstadviesbureau uit.

Volledig scherm Ed Sheeran en zijn 'Splash Planet'. © rv

Sylvester Stallone

Volledig scherm Sylvester Stallone en zijn kunstwerken. © Getty Images

Lang voor we Sylvester Stallone (76) leerden kennen als ‘Rambo’, waagde de acteur zich aan gedetailleerde kunstwerken. Zelfs de oorsprong van ‘Rocky’ gaat terug naar het begin van zijn kunstperiode in de jaren 70. Niet met een penseel, maar met een schroevendraaier ging Stallone aan de slag om hét meeste onverslaanbare personage uit te tekenen. Opvallend feitje: Sylvester ondertekende zijn vroege werken als ‘Mike Stallone’. Anno 2022 laat de Hollywoodster zijn liefde voor kunst nog steeds niet achterwege, ooit zei hij zelfs op een persconferentie dat schilderen zijn voorkeur krijgt boven acteren. “Schilderen is de puurste vorm van alle kunsten. Het is niet zoals bij het maken van een film, waar 500 mensen verantwoordelijk zijn voor het eindproduct. Hier is het één man die de roem, de spot of de kritiek moet incasseren.”

Jim Carrey

Volledig scherm Jim Carrey © Photo News

Acteur Jim Carrey (60) zijn thuisbasis lijkt wel een museum. Zijn huis in Malibu ontploft van de kleurrijke schilderijen uit z’n eigen hand. Maar die creaties houdt de acteur niet voor zichzelf, hij deelde ze onder andere in een galerij in Las Vegas. Daar kochten geïnteresseerden maar al te graag een originele Carrey. Prijskaartje? Ongeveer 10.000 euro per schilderij. In ruil daarvoor kregen de gulle kopers werken genaamd ‘Electric Jesus’ of ‘This one is broken’. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet vol hang met verf”, zei Carrey aan ‘W Magazine’. “Het gaat me om me compleet over te geven aan kunst: met mijn hart, hoofd en ziel.”

Volledig scherm Donald Trump, geschilderd door Jim Carrey. © TWITTER

BEKIJK OOK:

LEES OOK: