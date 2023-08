Van Timbaland bekende rapper Magoo overleden

Celebrities The 1975-front­man Matty Healy deelt podiumkus met gitarist van Blink-182: “Ik denk niet dat we naar Maleisië zullen gaan”

Tom DeLonge, de gitarist van de Amerikaanse band Blink-182, heeft een kus gekregen van The 1975-frontman Matty Healy op het festival Lollapalooza in Chicago. Healy kust wel vaker mannen tijdens zijn concerten, zoals tijdens een festivaloptreden in Maleisië eind juli. Die kus zorgde er echter voor dat het hele festival werd stilgelegd. DeLonge deelde zijn kusje met Healy eerder deze week zelf op Instagram. “Ik denk dat ik én The 1975 niet naar Maleisië zullen gaan”, schreef hij erbij.