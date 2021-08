Van stoeipoes in sekstape tot ‘keukenprinses’ die een gezin wil stichten: is Paris Hilton eindelijk volwassen geworden?

Celebrities Ellen DeGeneres deelt promofilm­pje voor het 19de en laatste seizoen van haar talkshow: “We hebben een half miljard dollar weggeven”

9 augustus Na maar liefst negentien seizoenen komt er op 13 september een einde aan ‘The Ellen DeGeneres Show’. Wat we in het laatste seizoen nu net mogen verwachten, krijgen we van de 63-jarige talkshowhost nog niet te zien. Maar DeGeneres had duidelijk wel zin om even terug te blikken op het verleden. In een promofilmpje voor het laatste seizoen krijgen we namelijk te zien wat de befaamde talkshow al allemaal verwezenlijkt heeft.