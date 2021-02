Van stiekeme liefde tot pijnlijk publieke teloorgang: Kim en Kanye door de jaren heen. “We waren nooit voorbestemd, schat, wij zijn gewoon gebeurd”

Celebrities Ex-werkneem­ster van Lady Gaga haalt zwaar uit naar de zangeres: “Ze heeft mij ontslagen via e-mail”

18 februari Lady Gaga (34) krijgt het momenteel hard te verduren. Laurieann Gibson, die in het verleden als creatief directeur voor de zangeres werkte, is niet zo blij met haar ex-baas. In een interview vertelt ze namelijk dat Gaga haar via e-mail ontslagen heeft.