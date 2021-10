Van Schwarzenegger tot Eric Clapton: dit zijn de geheime en buitenechtelijke kinderen van de sterren

K2 zoekt K3: straks hebben we de opvolger (m/v/x) van Klaasje gespot

9 oktober De zoektocht naar een nieuw K3’tje komt na vanavond in een stroomversnelling. Na de vijfde auditie-aflevering weten we welke kandidaten overblijven in de 10 golden seats en hoeveel m/v/x een golden ticket kregen om rechtstreeks door te stoten. Vanaf volgende week gaan de kandidaten op bootcamp waar ze in recordtijd worden klaargestoomd voor de studioshows van K2 zoekt K3. Showbits polst bij presentator Kürt Rogiers wie zijn favorieten zijn. Blijkbaar een jongen die we vanavond pas te zien krijgen op VTM. “Hoe de afvalrace verder zal verlopen, is ook voor mij een goedbewaard geheim”, vertelt hij aan Desna en Jarne in een nieuwe Showbits Video.