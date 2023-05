Van Oscarwinnaar naar ‘Jan met de pet’: onherkenbare Daniel Day-Lewis (66) voor het eerst in zes jaar gespot

Het is de eerste keer in jaren dat Daniel Day-Lewis in het openbaar wordt gespot. Nadat hij zes jaar geleden een het bommetje had gedropt in Hollywood dat hij zou stoppen met acteren, werd de ‘Gangs of New York’-acteur ook niet meer gezien in het openbaar en leefde hij teruggetrokken. “Ik wil de wereld op een andere manier ontdekken’, verklaarde hij toen aan ‘W magazine’. “Phantom Thread” uit 2017 is dan ook zijn allerlaatste wapenfeit.