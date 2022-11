Van onschuldig Disneymeisje tot gruwelijke antiheld: wie is Jenna Ortega, de nieuwe Wednesday Addams?

CelebritiesRecent werd op Netflix de coming of age-serie ‘Wednesday’ gelanceerd. Een reeks die focust op het tienerbestaan van de sadistische dochter van Morticia en Gomez Addams uit de ‘The Addams Family’. Het is gen-Z’er Jenna Ortega (20) die de hoofdrol speelt in de serie en daarmee een jong publiek dient warm te maken voor de capriolen van de gothicfamilie. Maar vergis je niet, ondanks haar leeftijd, heeft de jonge twintiger al heel wat op haar palmares staan.

Ortega begon haar carrière toen ze negen jaar oud was. Na enkele verschijningen in onder meer ‘CSI: NY' en films als ‘Iron Man 3', sloeg de actrice er in 2014 in om de rol van de jonge Jane te bemachtigen in de hitserie ‘Jane the Virgin’. Daarmee verscheen ze op de radar van Disney Channel, de zender die haar niet veel later haar eerste hoofdrol aanbood.

Zo verscheen Ortega in 2016 als Harley Diaz in de Disney Channel-serie ‘Stuck in the Middle’ - bij ons ‘De middelste van zeven’ genoemd. Die rol vertolkte ze tot en met 2018. Later werd Ortega ook door Disney gevraagd om de stem in te spreken van prinses Isabel in de animatieserie ‘Elena of Avalor’.

Donker randje

Ondanks haar grote hoeveelheid Disney-fans, is Jenna Ortega ook geen onbekende bij Netflix. Zo speelde ze mee in enkele series en films die aan de ietwat donkere kant zijn: de thrillerserie ‘You’, horrorfilm ‘The Babysitter: Killer Queen’ en dramafilm ‘Yes Day’.

Maar de rol die haar helemaal in aanmerking deed komen voor de sadistische rol van Wednesday Addams, was die van Tara Carpenter in het vijfde deel van de horrorfranchise ‘Scream’. Ze hield zich in die rol niet alleen staande op het scherm tegenover sterren als Courteney Cox, David Arquette en Neve Campbell, maar Ortega was ook overtuigend genoeg om een MTV Movie Award te winnen voor ‘Most Frightened Performance’ (meest angstige optreden, red.). Rond dezelfde tijd kwam het drama ‘The Fallout’ uit op HBO Max. En ook daarvoor kon Ortega rekenen op positieve kritieken van critici. Bijgevolg riep 'The Hollywood Reporter’ haar in januari 2022 uit tot ‘Next Big Thing’.

Jenna Ortega in een scène van 'Scream'.

Latina

Weg van het scherm is Jenna Ortega een voorvechter van LGBTQ+- en immigratierechten. Ze trok in 2018 veel media-aandacht toen ze bij de Radio Disney Music Awards een jas droeg met de tekst “I do care and u should too (Het kan me wél schelen en het zou jou ook moeten schelen, red.)”. Het statement was een reactie op toenmalig first lady Melania Trump die een jasje droeg met de tekst “I really don’t care. Do u?” (Het kan me echt niet schelen. Jou wel dan?”, red.) bij een bezoek aan immigrantenkinderen.

