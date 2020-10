Van nobody met een sekstape tot stinkend rijke Moeder Teresa: Kim Kardashian wordt vandaag 40

CelebritiesBerucht door een sekstape, bekend dankzij 'Keeping Up with the Kardashians' en tegenwoordig het Amerikaanse equivalent van Moeder Teresa voor gevangenen. Dat is de levensloop van Kim Kardashian, die vandaag veertig kaarsjes uitblaast. Volgens haar criticasters 'famous for being famous', al zal de bekendste vrouw ter wereld daar geen traan om laten.