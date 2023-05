Van Nicole Kidman en Jennifer Lawrence tot Matty Healy: tour van Taylor Swift is de ultieme plek om celebrity’s te spotten

Celebrities Verguisd of vergeven? Zo gaat het één jaar na het spraakma­ken­de proces nog met Amber Heard en Johnny Depp

Een jaar geleden kwam hét celebrityproces van de eeuw tot zijn conclusie. Amber Heard (37) en Johnny Depp (59) kruisten zes weken lang de degens in de rechtbank en gooiden duchtig met modder naar elkaar. Dat Heard een andere bruine materie in Depps bed zou achtergelaten hebben, was maar één van de bizarre verwijten die kwamen bovendrijven. Hoe hebben zij een jaar later het proces verteerd en zijn ze nog steeds verbrand in Hollywood? Eén ding is zeker: voor Heard blijft het een bittere pil, terwijl voor Depp de overwinning des te zoeter smaakt.