Van Nicole Kidman en Jennifer Lawrence tot Matty Healy: tour van Taylor Swift is de ultieme plek om celebrities te spotten

Fans urenlang samenge­propt in stadion: regen en bliksem doen Taylor Swift-show in water vallen

Taylor Swift-fans die tickets hadden voor het concert van de superster in Nashville hadden niet meteen de avond van hun leven. Donderwolken en hevige regenval zorgden ervoor dat het optreden om veiligheidsredenen bijna vier uur uitgesteld moest worden. De aanwezigen moesten schuilen in de gangen van het stadion. Als sardienen in een blik spendeerden ze hun tijd door hits van de zangeres te zingen. Rond 22 uur kon het optreden dan toch van start gaan. Swift zong en danste in de gietende regen tot twee uur ’s nachts, toen het concert op zijn einde liep.