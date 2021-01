Van Lady Gaga tot Justin Timberlake: deze sterren zullen optreden op eedaflegging Joe Biden

CelebritiesWoensdag is het zover, dan wordt Joe Biden (78) officieel de nieuwe president van Amerika. In tegenstelling tot Trump, die vier jaar geleden de grootste moeite had om sterren te overtuigen, wist de 46ste president van de Verenigde Staten heel wat bekende namen te strikken voor de festiviteiten. Onder meer J.Lo, Foo Fighters en John Legend zijn van de partij.

Niemand minder dan Lady Gaga zal het Amerikaanse volkslied zingen. De ‘Poker Face’-zangeres liet op Twitter weten dat ze zich zeer vereerd voelt en dat het een historische inauguratie is. De popdiva steunde Joe Biden ook openlijk tijdens zijn campagne. De twee werkten in het verleden ook al samen door samen een centrum voor slachtoffers van seksueel geweld op te richten.

Ook Jennifer Lopez, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Justin Timberlake, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, John Legend en Josh Groban zullen van de partij zijn. Die laatste reageerde al op Instagram dat zijn grote droom uitkomt door op de eedaflegging van Biden te mogen optreden.

New Radicals

Maar de grootste verrassing komt toch wel van New Radicals. De Amerikaanse rockband, die wereldwijd bekend is van het nummer ‘You Get What You Give’, komt na 22 jaar eenmalig opnieuw samen voor de inhuldiging van Biden. Hun hit kwam in 1998 uit, maar werd in de campagne van Kamala Harris (56) vaak gebruikt omdat het het favoriete nummer van haar man, Doug Emhoff, is.

Ook voor Joe Biden heeft het nummer een belangrijke betekenis, want het herinnert hem aan de strijd van zijn zoon Beau Biden tegen kanker. “Tijdens het ontbijt liet Beau me vaak luisteren naar zijn themalied,‘ You Get What You Give ’van de New Radicals”, schreef Biden in zijn boek ‘Promise Me, Dad’.

De zanger van de rockband, Gregg Alexander, is zeer blij met de eenmalige samenkomst van de groep. “Het is een grote eer om het nummer na zo’n lange tijd opnieuw uit te voeren. We hopen dat Joe en Kamala weer orde in ons land zullen brengen in deze tijd van crisis”, laat de zanger weten.

