Van Kim en Kanye tot Ronaldo en Rodriguez: deze 15 koppels verdienen het meest op Instagram

Dat Instagram een bron van inkomsten is, maakten vele influencers al duidelijk. Maar ook koppels kunnen winst maken met het onlinemediaplatform. OnBuy.com onderzocht welk celebritykoppel ‘s werelds favoriet is en hoeveel een Instagrampost van zo’n duo waard is.

Cristiano Ronaldo (35) en Georgina Rodríguez (26) pakken de titel van meest gevolgde beroemdheidspaar met samen 273,9 miljoen volgers. De profvoetballer en zijn vriendin verdienen zo’n 750.000 euro per Instagrampost. Het koppel is ondertussen al vier jaar samen. De twee leerden elkaar in 2016 kennen op een event van Dolce & Gabbana, waar ze samen in de VIP-lounge vertoefden. In 2017 kregen ze samen een dochter, Alana Martina. Er doen de laatste tijd heel wat geruchten de ronde dat het koppel stiekem getrouwd zou zijn, waardoor er nog meer mensen het paar volgen.

Dwayne Johnson (48) en Lauren Hashian (36) claimen de tweede plaats en hebben samen 211,2 miljoen volgers. De Amerikaanse acteur en zijn vrouw hebben ook een groot deel van het inkomsten te danken aan hun fans, want zij verdienen bijna 600.000 euro per Instagramfoto. Het echtpaar ontmoette elkaar op de set van ‘The Game Plan’ in 2006. Ze hebben twee dochters, Jasmine Lia en Tiana Gia. ‘The Rock’ trouwde in de zomer van 2019 met Lauren op het strand in Hawaii.

Ondanks geruchten over hun echtscheiding, zijn Kim Kardashian (40) en Kanye West (43) het derde meest populaire celebritykoppel op Instagram die samen 201,4 miljoen volgers hebben. Als ze beiden een foto van hen samen posten, halen ze bijna 550.000 euro binnen. Hun sprookje begon in 2013 en nog geen jaar later trouwde het powerkoppel. Ze kregen vier kinderen, van wie twee via een draagmoeder: North, Saint, Chicago en Psalm. Maar volgens recente geruchten staat het koppel op het punt om te scheiden. Als het zover komt, dan is Kim duidelijke favoriet en zal zij dus het meeste verdienen met haar Instagramposts. De realityster is met haar 197 miljoen volgers financieel interessanter dan haar man, die het moet stellen met 4,4 miljoen volgers.

Lovers Justin (26) en Hailey Bieber (24) zijn het vierde meest populaire koppel. Dankzij hun gedeelde aantal van 187,7 miljoen volgers, kan het gelukkige paar zo’n slordige 500.000 euro in de wacht slepen met slechts één bericht op Instagram. Hoewel het duo op hun foto’s zeer verliefd lijkt, was het niet altijd koek en ei tussen de twee. De zanger en het model ontmoetten elkaar in 2009 en hadden vanaf dan een knipperlichtrelatie. In 2018 kwamen ze trots uit voor hun relatie en slechts enkele maanden later stapte het koppel al in het huwelijksbootje. Onlangs deden er geruchten de ronde dat Hailey in verwachting zou zijn, maar zelf ontkende het model alles.

Op de vijfde plek staan ​​zangeres Taylor Swift (31) en haar vriend acteur Joe Alwyn (29), die samen 143,5 miljoen volgers hebben. Hoewel ze beiden al succesvol zijn, zou het paar elke keer dat het op Instagram post bijna 400.00 euro extra kunnen verdienen. Tot nu toe heeft het koppel nog geen foto samen gepost. De zangeres houdt de lippen stijf op elkaar over haar liefdesleven en ook Joe sprak nog niet publiekelijk over hun relatie. Taylors vorige relaties werden altijd op de voet gevolgd door de roddelpers, waardoor ze nu iets teruggetrokkener is. De zangeres datete nog met Calvin Harris, Joe Jonas, Zac Efron en Harry Styles, waar heel de wereld mee van mocht smullen, maar foto’s met haar huidige vriend blijven uit de spotlights.

De volledige top 15 staat in onderstaande lijst:

