Van John Travolta tot Jamie Lee Curtis: celebrity's reageren massaal op overlijden van ‘Cheers’-ster Kirstie Alley

Zo zei ‘Cheers’-acteur Ted Danson dat hij maandag op een vlucht zat en er toevallig aan dacht om een aflevering uit de populaire sitcom te herbekijken. Het was de aflevering waarin Kirsties ‘Cheers’-personage ten huwelijk wordt gevraagd door Tom Berenger. Toen hij vervolgens uit het vliegtuig stapte, hoorde hij dat Kirstie was overleden. “Haar vermogen om een vrouw op de rand van een zenuwinzinking te spelen was zowel ontroerend als hysterisch grappig”, vertelt hij aan ‘People’. “Ze maakte me 30 jaar geleden al aan het lachen in ‘Cheers’. En toen ik die scene in het vliegtuig herbekeek, deed ze dat gewoon opnieuw.” Hij besluit: “Ik ben zo verdrietig en zo dankbaar voor alle keren dat ze me liet lachen. Ik stuur mijn liefde naar haar kinderen. Zoals zij heel goed weten, had hun moeder een hart van goud. Ik zal haar missen.”