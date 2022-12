Van Jennifer Lopez tot Michelle Obama: beroemdheden reageren massaal op overlijden van dj Stephen Boss

Het is vooral de emotionele post van Ellen DeGeneres die hartverscheurend is. De presentatrice werkte jarenlang samen met Boss, die dj was in haar show. “Mijn hart is gebroken”, schrijft ze. “Hij was als familie voor me en ik hield zo veel van hem. Ik zal hem missen. Heel veel sterkte aan de familie.” Bij de tekst plaatste Ellen tot slot nog een foto waarin te zien is hoe zij en Boss elkaar omhelzen.

Ook de voormalige first lady Michelle Obama heeft gereageerd op het nieuws. Zij was vaak te gast in de ‘Ellen’-show en leerde Boss op die manier ook goed kennen. Op Instagram schreef ze bij een foto van hem en zijn familie: “Stephen was een super vriendelijke en positieve man. Hij zorgde er altijd voor dat mensen zich goed voelden bij hem. En elke keer als hij achter zijn dj-tafel kroop, maakte hij ons aan het dansen.”

Verder namen ook Jennifer Lopez en Justin Timberlake de tijd om hun verdriet te delen. “Hij was zo een prachtige ziel”, schrijft JLo. Timberlake - die twintig jaar lang met Boss bevriend was, schrijft: “Hij bracht zoveel vreugde in een ruimte, maar achter gesloten deuren voelde hij zich bar slecht.” Uit de danswereld weerklinken ook heel wat steunbetuigingen. Boss’ collega’s van ‘So You Think You Can Dance’ reageren onder meer geschokt. Maar ook danseres JoJo Siwa ziet af van het verlies.

Negende trouwdag

De politie in Los Angeles kreeg een telefoontje over schoten die in een hotel waren gehoord. Eenmaal ter plaatse werd het lichaam van Boss gevonden met - naar het schijnt - een zelf toegebrachte schotwond.

Boss begon in 2014 als dj in ‘The Ellen DeGeneres Show’ en bleef tot het einde van het programma in mei dit jaar. Sinds 2020 was hij ook uitvoerend producent van de talkshow. In 2008 beleefde Boss zijn doorbraak toen hij tweede werd in het Amerikaanse dansprogramma ‘So You Think You Can Dance’. Later speelde hij ook mee in films als ‘Step Up’ en ‘Magic Mike XXL’. De Amerikaan was sinds 2013 getrouwd met Allison Holker en vierde afgelopen zaterdag nog hun negende trouwdag. Samen hebben ze drie kinderen.

