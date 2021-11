Van hoogste top naar diepste dal en terug: het turbulente leven van Aaron Carter onder de loep

Celebrities“The show always must go on”, het is hét mantra van Aaron Carter (33), de jongere broer van Nick Carter van de Backstreet Boys. Dat zijn leven inmiddels is uitgedraaid op een onvervalste soap, is geen geheim in Hollywood. De geboorte van z’n eerste zoontje Prince Lyric eerder deze week was een onvervalst hoogtepunt, na een weg vol diepe dalen en tegenslagen. Want met zijn alarmerende gedrag van de afgelopen tijd, waaronder het bekennen van een drugsverslaving en het zetten van een bizarre gezichtstatoeage, heeft de popzanger weer heel wat zorgen opgewekt over zijn toestand. Dit is het verhaal van Aaron Carter, de zanger die eeuwig schommelt tussen uitersten.