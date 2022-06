Van groot schandaal met een prostituee tot toegewijde vader-van-vijf: rokkenjager Hugh Grant is eindelijk getemd

Zijn carrière duurt inmiddels al veertig jaar: het allereerste wapenfeit van Hugh Grant was de rol van Lord Adrian in de obscure studentenfilm ‘Privileged’ van de Oxford Film Foundation in 1982. Maar we kennen Hugh Grant vooral van onvergetelijke lichthartige romantische komedies als ‘Four Weddings And A Funeral’, ‘Notting Hill’, ‘Bridget Jones’s Diary’ en ‘Love Actually’. Het was geen grootspraak toen Hugh Grant vier jaar geleden aankondigde dat hij die rollen voortaan links zou laten liggen. Ze hadden hem nochtans decennia lang enorm populair én rijk gemaakt - zijn vermogen wordt geschat op zo’n 150 miljoen dollar. Maar zijn populariteit in die succesvolle romcoms woog op de acteur, zo gaf hij drie jaar geleden nog toe. “Ik ben nu te oud en te dik voor deze rollen”, grapte hij tegen The Hollywood Reporter. “Dus krijg ik de kans om andere dingen te doen, waardoor ik mezelf iets minder haat. Ik had permanent een minderwaardigheidscomplex omdat ik ‘die kerel van de romantische komedies’ was.” Op de vraag wat hij anders zou hebben gedaan in zijn carrière, antwoordde hij resoluut: “Zo’n beetje alles. Elke beslissing die ik ooit heb genomen, was waarschijnlijk verkeerd. Ik had interessantere keuzes moeten maken om andere dingen te kunnen doen. In plaats daarvan heb ik mezelf zo’n zeventien keer op rij herhaald. Begrijp me niet verkeerd: de meeste romantische comedy’s waar ik in heb gespeeld, zijn niks om me voor te schamen. Er zaten misschien één of twee schokkende films tussen, maar over de rest ben ik niet ontevreden. En mensen vinden de films leuk.”