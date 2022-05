Van gelakte nagels tot fluffy roze jas: de excentrieke outfits van wereldster Harry Styles

Nochtans leerden we Styles in 2016 kennen als de boy next door. We zagen hoe een 16-jarige Harry met een sjaaltje en een baggy broek transformeerde naar een man die zijn achternaam eer aandoet. Want style, dat heeft hij. De opvallende looks van Harry worden gecreëerd door hemzelf en zijn stylist Harry Lambert. Hun doel: een genderneutrale garderobe. ‘Typische’ vrouwelijke items hebben volgens hen niets te maken met je genderidentiteit.

Daarom deed Harry in 2020 monden openvallen toen hij in een jurk op de cover van Vogue verscheen. Ironisch, want hij was de eerste man op de cover van het magazine. En daar was conservatief Amerika duidelijk nog niet rijp voor. Styles reageerde via Instagram op de heisa met een duidelijk statement: “Breng mannelijke mannen terug.” Op de bijbehorende foto doet hij het weer: een lichtblauw Victoriaans pak met kanten details zet de toon.

Zoals Prince en David Bowie

Een onderscheid tussen mannen- en vrouwenkleding bestaat niet in de wereld van de ‘Watermelon Sugar’-zanger. “Als je iets niet draagt ​​omdat het vrouwenkleding is, sluit je een hele wereld van geweldige kleding buiten. En het is juist opwindend om te dragen wat je leuk vindt. Het hoeft niet X of Y te zijn. Die lijnen worden steeds vager”, zei Harry daarover tijdens een interview met ‘Mode’.

Maar in principe doet Styles niets nieuws. Ook Prince, David Bowie en Freddie Mercury kleurden al buiten de modelijntjes. Zij zijn dan ook voorbeelden voor Harry. “Kleren zijn er om plezier mee te hebben, mee te experimenteren en mee te spelen”, zegt de zanger.

Onze mode-expert David Devriendt is alvast grote fan. “Bij Harry gaat het niet om zijn imago, hij is écht authentiek. Anno 2022 wordt het steeds gangbaarder voor mannen om hun gevoeligheid te tonen, en om dat door te trekken naar hun stijl. Een oorbel bij mannen? Helemaal oké. Mede door invloedrijke figuren zoals Styles.”

Volledig scherm Zo flaneerde Harry in een getailleerd pak over de rode loper van de Brit Awards 2021. Hij combineert de bruinige seventies stijl met een elegante handtas. En om er dan nog even contrast in te gooien, kiest hij voor sneakers. © JMEnternational for BRIT Awards/

Volledig scherm Boa’s alleen voor carnaval? Nee hoor, ook op de Grammy’s heeft het accessoire succes. Harry combineerde een paarse versie met opvallende ringen en loafers met hakken. © Jordan Strauss/Invision/AP

Volledig scherm Het Amerikaanse muziekfestival Coachella is uiteraard dé plek om jezelf uit te leven qua kleding. Styles maakte er gretig gebruik van door op te treden in een roze glimmende broek met bijpassende gilet. De fluffy roze jas krikt het suikerspingehalte omhoog. © Getty Images for Coachella

Volledig scherm Als tweede outfit bij Coachella koos Harry voor een glitterpak. © Getty Images for ABA

Volledig scherm Maar ook talkshows worden op slag fleurig door Styles. Met een frisse en fruitige look was hij te gast bij ‘The Howard Stern Show’. Een T-shirt met aardbeipatroon, een felgroene parelketting en even felle pantalon contrasteren met Harry’s tattoo's. © Getty Images for SiriusXM