“Van een overreden schildpad tot cannabiskoekjes in Marokko”: voormalige bodyguard haalt herinneringen op aan Jackie Kennedy

CelebritiesHij diende onder vijf Amerikaanse presidenten. Maar de opdracht die ex-veiligheidsagent Clint Hill (90) het meest is bijgebleven, is de bescherming van Jackie Kennedy tijdens haar jaren als first lady. Clint leerde haar kennen zoals ze werkelijk was, als echtgenote, moeder, zus en vriendin. Over die bijzondere jaren schreef hij een boek met nooit eerder vertelde anekdotes en zeldzame foto’s. “Terwijl Mrs. Kennedy een keizersnede onderging, liep ik in de plaats van de president te ijsberen door de gangen van het ziekenhuis.”