Van een agressieve seksverslaafde naar huisvader: dit is A$AP Rocky, de man die een tweede kindje krijgt met Rihanna

Celebrities ‘The O.C.’-actrice Mischa Barton doet opvallende uitspraak: “Toen ik 19 was, kreeg ik de raad om met Leonardo DiCaprio het bed in te duiken”

Mischa Barton (37) heeft een opvallende uitspraak gedaan in ‘Harper’s & Queen’. ‘The O.C.’-actrice beweert dat haar toenmalige manager haar ooit aangeraden heeft om met Leonardo DiCaprio in bed te duiken. Barton zelf was destijds amper 19 jaar oud, DiCaprio was op zijn beurt al 30 jaar oud.