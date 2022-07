Van drummen met The Killers tot dansen met Justin Bieber: deze trotse fans beleven hét moment van hun leven naast hun idool

CelebritiesWereldartiesten proberen dezer dagen hun fans dichter bij de muziek te brengen en extra verbondenheid te creëren. Steeds vaker worden superfans om het podium gehaald voor een intieme en unieke ervaring. Extra bonus: soms worden de muzikanten weggeblazen door het talent. Of het nu gaat om samen loeihard gitaar te spelen, de longen uit je lijf zingen of je beste dansmoves naar boven te halen. Dit zijn de tien meest memorabele artiest-fanmomenten tijdens live concerten.

Gitaar spelen met Green Day

Afgelopen zaterdag werd Lennert Borremans op podium gevraagd door Billie Joe Armstrong, de frontman van de rockband Green Day, tijdens de ‘Hella Mega Tour’ in Parijs. “Ik kreeg een knuffel en meteen een gitaar in mijn handen gedrukt. Dan sta je daar plots voor 40.000 man”, lachte de 23-jarige. Het werd de avond van zijn leven en als kers op de taart mocht hij de gitaar mee naar huis nemen.

Zingen voor P!nk

De twaalfjarige Victoria Anthony verbaasde in 2018 de hele wereld met haar cover van P!nks ‘Perfect’. Enkele weken voor het concert in Vancouver plaatste het meisje onder de hashtag #VicandPink video’s en tweets met het verzoek om samen met haar favoriete zangeres te mogen zingen.

P!nk stapte tijdens het concert naar haar toe en vroeg: “Ben jij het meisje over wie ik las? Ben jij de zangeres? Wil je iets zingen?” Victoria stapte naar voren en begon de longen uit haar lijf te zingen, tot grote verwondering van het publiek. Ook P!nk werd volledig weggeblazen door het talent van het meisje: “Je bent geweldig!”

Drummen met The Killers

Een nee heb je, een ja kun je krijgen. Dat moet Julien Lesaffre zondagavond gedacht hebben. De jonge Fransman had een bordje bij met daarop de vraag of hij mocht drummen met The Killers. Met succes, want de 26-jarige werd tijdens het concert op het podium gehaald. Wat een memorabele 46ste editie van Rock Werchter.

Piano spelen met Coldplay

Een 19-jarige pianist ging viraal nadat hij Chris Martin, de frontzanger van Coldplay, moeiteloos begeleidde op de piano. “Mag ik ‘Everglow’ spelen?”, las zijn spandoek. Martin ging in op de jongeman z’n verzoek en daagde hem uit. “Wil je echt op het podium komen? Je verpest het beter niet, mensen betaalden heel wat geld hiervoor.” Maar al na de eerste noot werd duidelijk dat hij het absoluut niet verpestte, integendeel.

Zingen voor Beyoncé

Beyoncé-fans maken zich ongetwijfeld allemaal schuldig aan het meekwelen van haar hit ‘Halo’. Of dat steeds even zuiver klinkt, laten we in het midden. Maar als Beyoncé herself tijdens een concert de micro doorgaf aan een fan op de eerste rij, sprak haar gezicht boekdelen. Duidelijk eentje met getrainde stembanden. “Heel erg bedankt", zei ze met een goedkeurende glimlach.

Zingen met Charlie Puth

Het kon zomaar gebluf zijn, toch gaf Charlie Puth een fan het voordeel van de twijfel. “Ik kan heel goed ‘One call away’ zingen”, riep ze overtuigd. Charlie nodigde het meisje uit op het podium en kon achteraf weinig spijt opbrengen. De zanger begeleidde haar een volledig refrein op de piano. “Applaus voor Desiree!”

Dansen met Justin Bieber

Oefening baart kunst, en dat geldt niet alleen voor je stembanden. Een Belieber (zo noemen de fans van Justin Bieber zichzelf) kreeg de kans om naast haar grote idool te dansen, live op het podium. De dansbenen werden serieus losgegooid en daar liet Bieber zich graag volledig in meeslepen.

Dansen met Lady Gaga

Je moet al serieuze dansmoves hebben om Lady Gaga’s choreografieën te kunnen volgen. Toch leek het voor een fan de normaalste zaak van de wereld. Tijdens een optreden zag Gaga een jongen in het publiek volledig losgaan: “Kom op het podium, ik zie je proberen. Breng hem naar hier.” Waarop hij feilloos meeging in Gaga’s vibe. De jongeman mengde zich tussen de dansers alsof het z’n tweede natuur is.

Gitaar spelen met Yungblud

Ook Yungblud mag zich gelukkig prijzen met zo’n getalenteerde fans. Een vrouwelijk fan kreeg een gitaar in handen voegde zich naadloos toe aan de zanger z’n band. Daarbovenop de solo van de gitarist verstreken? Geen probleem. Het leek dan ook vanzelfsprekend voor Yungblud om haar een volledig nummer te laten meerocken.

Rocken met Måneskin

Niet één, maar een hele bende fans op het podium voor Måneskin. Tijdens de slotsong van een concert vulde niet enkel Damiano en co het podium, ze kregen er het gezelschap van een bende fans. Een gezellige boel, zo bleek. De frontzanger verweefde zich tussen enthousiaste fans. Van een feestje gesproken.

