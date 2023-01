“Van de 100 miljoen erfenis van haar vader is niets meer over”: het tragische leven van Lisa Marie Presley

Celebrities Kanye West na weken nog eens in het openbaar gespot, rapper wandelde met onbekende vrouw een hotel binnen

Kanye West (45) is opnieuw in het openbaar gesignaleerd. Dat heeft de entertainmentwebsite ‘TMZ’ laten weten. Het was de laatste weken inderdaad opvallend stil rond de rapper. De laatste keer dat de ex-man van Kim Kardashian nog eens in het openbaar werd gezien, was midden december vorig jaar.

9 januari