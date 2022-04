Van danskledij naar legeruniform? Leden K-popgroep BTS ontkomen hoogstwaarschijnlijk niet aan dienstplicht

Celebrities Grootou­ders Sydney Sweeney hadden erg aparte reactie op haar naaktscè­nes in ‘Euphoria’

Sydney Sweeney (24), de actrice die schittert als Cassie Howard in ‘Euphoria’, was te gast bij ‘The Ellen DeGeneres Show’. Daar vertelde ze hoe haar grootouders in januari de prèmiere hadden bijgewoond van de pikante hitserie. Ze beweerde dat ze even was vergeten hoeveel naaktscènes erin zitten. Gelukkig hadden haar grootouders er geen probleem mee.

