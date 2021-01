Van Arnold Schwarzenegger tot paus Franciscus: deze bekende personen lieten zich al vaccineren

CelebritiesDe meeste landen zijn volop bezig met het vaccineren van hun bevolking tegen Covid-19. Enkele celebrities en bekende politici geven alvast het goede voorbeeld: onder meer Joe Biden, Judi Dench en Steve Martin kregen al hun dosis. “Ik voel me heel gelukkig met mijn prik en zou het zonder twijfelen het aan iedereen aanbevelen”, liet ook ‘The Lord of the Rings’-acteur Ian McKellen weten.

De aftrap van de vaccinatiecampagne en de beelden van de eerste inentingen liggen ondertussen al een tijdje achter de rug. Ondertussen zijn er al meer dan 100.000 vaccins uitgedeeld in ons land. Maar ook de rest van de wereld is druk bezig met hun bevolking een prik te geven tegen het coronavirus, en ook enkele bekende koppen kregen al hun dosis.

Acteurs

Acteur Ian McKellen (81), beter bekend als ‘Gandalf’ uit ‘The Lord of the Rings’, kreeg op 17 december al een dosis van het Pfizer-vaccin. Hij was een van de eerste beroemdheden die zich liet vaccineren. Achteraf zei de Britse acteur dat hij euforisch was en het vaccin aan iedereen zou aanbevelen. Ook ‘James Bond’-lady en Oscarwinnares Judi Dench (86) vertelde aan BBC dat ze blij was met haar coronavaccin, want nu mag ze weer TikTok-filmpjes opnemen met haar kleinzoon. De Britse actrice Joan Collins, bekend uit de soapserie ‘Dynasty’, kreeg het Oxford-AstraZeneca-vaccin. “Het deed helemaal geen pijn en ik heb geen nawerkingen”, vertelde ze opgelucht.

Zelfs de Terminator moet gevaccineerd worden. Acteur en politicus Arnold Schwarzenegger (73) ging net zoals vele Amerikaanse burgers aanschuiven in de auto en kreeg de prik door het raam toegediend. In een filmpje dat hij op Twitter plaatst, vertelt Scharzenegger dat hij het vaccin aan iedereen zou aanraden. Hij eindigt de video met zijn iconische zin “Come with me if you want to live.” En ook Steve Martin (75), de Amerikaanse acteur uit ‘Pink Panter’ en ‘Cheaper by the Dozen’, kreeg het vaccin toegediend.

Entertainers

Andrew Lloyd Webber (72) nam in augustus al deel aan het Oxford Covid-19-vaccinatietraject. De componist, die onder meer voor muziek zorgde in de iconische musicals van ‘Cats' en ‘The Wizard of Oz’, hoopt zo dat theaters snel hun deuren terug kunnen openen. Ook Tom Jones (80), de Britse popzanger die bij ons vooral bekend met zijn nummers ‘Green, Green Grass of Home’ en ‘Delilah’, was heel blij met zijn vaccin. “Het enige voordeel aan 80 zijn, is dat ik als eerste het coronavaccin krijg”, lachte de zanger.

De Schotse komiek en presentator Billy Connolly (78) kreeg deze week zijn prik. Sir Billy werd in 2013 gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Zijn fans zijn heel blij dat hij ingeënt is. “Geweldig om te weten dat Billy het vaccin heeft gekregen. Hij is een echte schat die veilig moet worden bewaard. Blijf gezond meneer Connolly,” tweette een fan.

Politici

Kersvers president van de Verenigde Staten Joe Biden (78) en first lady Jill (69) kregen beiden al twee prikken van het Pfizer-vaccin. “We zijn de wetenschappers die dit vaccin hebben samengesteld veel verschuldigd, jullie zijn fantastisch”, reageerde Biden. Vicepresident Kamala Harris (56) en haar man Doug Emhoff (56) ontvingen het Moderna-vaccin. Ook voormalig vicepresident Mike Pence (61) en zijn vrouw Karen (64) kregen hun prik. “Dit is een medisch wonder”, zei Pence toen.

Iets dichter bij huis ontvingen Queen Elizabeth II (94) en Prince Philip (99) het Covid-19-vaccin. Het koppel maakt door hun leeftijd deel uit van de hoge risico-groep. Ook het Vaticaan schoot in actie: zowel paus Franciscus (84) als paus Benedictus (93) kregen beiden hun eerste dosis. Paus Franciscus riep op om je te laten vaccineren. “Het is geen optie, het is een ethische keuze, omdat je niet alleen speelt met je eigen gezondheid en leven, maar ook met de levens van anderen.”

