Van armoede en mishandeling naar rijkdom en wereldfaam: hoe Madonna (65) het schopte tot de Queen of Pop

Celebrities Lily Allen over haar “traumati­sche” eerste keer: “Mijn vader belde de politie”

Zangeres Lily Allen (38) heeft haar vader enorm doen schrikken toen ze voor het eerst seks had. Niet omdat hij haar tijdens de daad betrapte, maar omdat Lily onaangekondigd was weggeglipt en nergens meer te vinden was. “Ik werd vermist”, vertelt ze in ‘Life’s a Beach’, de podcast van Britse tv-persoonlijkheid Alan Carr. De volgende ochtend was het Lily zelf die schrok, want er stond een hoop agenten op haar te wachten in het hotel.