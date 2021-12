Van Ariana Grande’s huwelijk tot het blonde haar van Billie Eilish: dit zijn de meest gelikete Instagramposts van 2021

CelebritiesIn het Instagram-tijdperk laat iedereen zijn leven aan iedereen zien, vooral als het gaat om mijlpalen zoals trouwen, een zwangerschap aankondigen of van voetbalploeg veranderen. Nu 2021 bijna ten einde is, is het een goed moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Van Billie Eilish en haar steeds veranderende lokken tot Kylie Jenners tweede zwangerschapsaankondiging, dit zijn de top 10 meest gelikete Instagramposts van 2021.

1. Cristiano Ronaldo kondigt een tweeling aan

Voetbalster Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez braken in oktober bijna het internet toen het paar aankondigde dat ze in verwachting waren van een tweeling. Zijn 382 miljoen volgers waren dolblij voor het koppel, wat resulteerde in maar liefst 32,2 miljoen likes.

2. Het huwelijk van Ariana Grande

Popster Ariana Grande en Dalton Gomez trouwden in mei stilletjes in hun huis in Montecito, tijdens een intieme ceremonie omringd door kaarsen en bloemen. De sprookjesachtige huwelijksfoto’s leverden Grande dan ook 26,6 miljoen likes op.

3. De zwangerschap van Kylie Jenner

Volledig scherm Kylie Jenner bevestigt dat ze opnieuw zwanger is. © Instagram Kylie Jenner

Niets haalt de krantenkoppen zoals een zwangerschapsaankondiging van Kylie Jenner. Terwijl fans het nieuws al een paar weken voor haar post hadden voorspeld, was het niets minder dan schokkend toen de ster het nieuws in september eindelijk bevestigde. Op typische Kylie-manier postte ze een hartverwarmende video met reacties op de aanstaande baby, waarbij foto’s van haar dochter Stormi die haar buik knuffelt al snel viraal gingen. De post kreeg 24,5 miljoen likes, met een overvloed van liefde en felicitaties van beroemdheden over de hele wereld.

4. De nieuwe blonde lokken van Billie Eilish

Billie Eilish verandert al wel eens van haarkleur en daar lijken haar fans duidelijk van te houden. De zangeres bracht haar fans in extase toen ze in maart een platinablonde look liet zien, met als toemaatje het ‘wolfkapsel’, een kapsel dat het afgelopen jaar al een enorme hit was bij celebs. Ze kreeg er een bescheiden 23 miljoen likes voor.

5. Lionel Messi tekent contract bij Paris Saint-Germain

De Argentijnse voetballer Lionel Messi haalde de krantenkoppen toen hij in augustus aankondigde dat hij had getekend bij de voetbalclub Paris Saint-Germain. Met iets meer dan 22 miljoen likes kan je gerust zeggen dat zijn fans erg blij waren met het nieuws.

6. Billie Eilish op de cover van Vogue

Na haar verschijning op de cover van Vogue, met een heel andere look, staat Billie Eilish opnieuw in de meest gelikete lijst, met iets meer dan 22 miljoen likes. De zangeres poseerde in een Burberry-korset en een op maat gemaakte trenchcoat. Haar fans waren het erover eens dat ze er fantastisch uitzag.

7. Lionel Messi wint de Copa América Trofee

Lionel Messi veroverde nog een plekje op de lijst van de meest gelikete foto’s. Zijn post van in juli met de Copa América-trofee kreeg in een sneltempo meer dan 22 miljoen likes.

8. Lionel Messi kondigt vertrek aan bij FC Barcelona

Derde keer, goede keer. Het is opnieuw Lionel Messi in de lijst. Zijn 294 miljoen Instagramvolgers gaven hem 21,2 miljoen likes toen hij in augustus zijn vertrek bij de ploeg van Barcelona aankondigde. Dit was groot nieuws voor voetballiefhebbers, dus het is geen verrassing dat de post het erg goed deed.

9. Een verrassing van een zeemeermin

De post leek rechtstreeks uit een sprookje te komen. Een klein meisje werd verrast door een zeemeermin in de Blue Zoo. De post van augustus, die de harten van iedereen beroerde, kreeg maar liefst 20,2 miljoen likes.

10. Tom Holland wenst Zendaya een gelukkige verjaardag

De laatste (maar zeker niet de minste) op de meest gelikete lijst is Tom Hollands eerbetoon aan zijn jarige vriendin, Zendaya. “Mijn MJ, heb de gelukkigste verjaardag. Bel me als je wakker bent xxx”, schreef hij bij het bericht in september, waarmee hij 19,6 miljoen likes scoorde.

