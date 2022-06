Van Annie-sterretje tot ‘Stranger Things’-fenomeen: Sadie Sink is plots overal. “Dit is de volgende Meryl Streep”

Celebrities“Be running up that road, running up that hill”: dat is de soundtrack waarop een roodharig meisje voor haar leven rent in ‘Stranger Things’. Een scène die meteen viraal ging. Dat meisje is Sadie Sink (20), en nu het vierde seizoen van de reeks dankzij haar een massahit is op Netflix, zijn alle ogen op de actrice gericht. Sinks carrière en populariteit steeg op korte tijd naar ongekende niveaus, en niet alleen op TikTok. Zelfs Taylor Swift wilde per se met haar samenwerken. Een portret van een rijzende ster die volgens kenners nog decennia zal schitteren in Hollywood, en nu al meer dan 150.000 euro per aflevering verdient.