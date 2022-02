Van Anna Kendrick als makelaar voor Barbie tot Arnold Swarzenegger als Zeus: dit waren de opvallendste reclamespotjes tijdens de Super Bowl

1. Kanye West als verassingsact in McDonald’s advertentie

Kanye West tweette in 2018 al dat McDonald’s zijn favoriete restaurant is en dat heeft hij nu ook bewezen. In de clip rijdt West een McDonald’s drive thru binnen in een van zijn bekende Sherp ATV’s, en komt ineens tevoorschijn om zijn bestelling te plaatsen. Alleen weet de rapper niet precies wat hij wil en zegt in plaats daarvan: “Voor mij een eeuuhh”. De spot is geïnspireerd op “een universele waarheid onder fans”, aldus McDonald’s in een persbericht, dat “je soms gewoon niet kunt beslissen wat je wilt bestellen”.

2. Dolly Parton en Miley Cyrus “doen het voor de gsm’s” voor T-Mobile

Dolly Parton werkte samen met haar nichtje Miley Cyrus voor twee reclamespotjes die het 5G-netwerk van T-Mobile promoten als onderdeel van de “#DoItForThePhones”-campagne van het bedrijf. In de eerste advertentie vertelt Parton de kijkers: “Als ik een probleem zie, ga ik het oplossen. Amerika heeft een serieus probleem, dus ik ga het van me afzetten”, vervolgt ze voordat ze uit haar beha een gsm haalt en uitroept: “gsm’s met 5G!” Later in de clip belt Cyrus haar meter en vraagt: “Hoe kan ik deze telefoons helpen?” waarop Parton antwoordt: “Je hebt een stem, gebruik hem!” In de tweede clip beginnen Cyrus en Parton te zingen over hoe mobiele telefoons “zoveel voor je doen”, en dat telefoons “je hulp nodig hebben”.

3. Arnold Schwarzenegger gaat als Zeus op pensioen voor BMW

In een reclamespot voor de elektrische BMW iXspeelt Schwarzenegger de Griekse god Zeus, die met pensioen gaat samen met zijn vrouw, de godin Hera, die wordt gespeeld door Salma Hayek. Hayek kondigt aan dat zij en Schwarzenegger hun taken als goden gaan neerleggen: “Het is tijd voor Zeus en mij om met pensioen te gaan.” Het powerkoppel gaat naar Palm Springs voor wat rust en ontspanning, maar Schwarzenegger lijkt geen vonk meer te kunnen vinden in het gepensioneerde leven. Schwarzenegger ziet het gepensioneerde leven niet meer zitten, maar net dan onthult Hayek een verassing. Op de oprit staat een gloednieuwe elekrische BMW waardoor Zeus terug in topvorm is. “Ik dacht dat je wel een opkikkertje kon gebruiken”, zegt Hayek voordat ze uitlegt dat de auto “helemaal elektrisch” is.

4. Pete Davidson wordt neegehaald door Hellmann’s mayonnaise

“Hellman’s wil voedselverspilling aanpakken,” zei de woordvoerder aan het begin van de advertentie. “Dus natuurlijk hebben ze deze legende ingehuurd", terwijl Jared Mayo, een voormalige linebacker in het football, in beeld verschijnt. In de advertentie tackelt Mayo een man die op het punt staat oud brood weg te gooien (“daar zou je gegrilde kaas mee kunnen maken”), een vrouw op krukken, een vrouw die zich klaar maakt om een kip weg te gooien, een man die probeert te ontsnappen met een zak oude spinazie (“Maak een frittata!”) voordat Davidson in beeld verschijnt terwijl hij een chipje eet. “Wow, wow”, zei Davidson toen Mayo naar hem toe rende. “Mama is al bezig met voedselverspilling, Mayo.” Mayo haalt hem alsnog neer: “Sorry man, ik moest wel”, zei Mayo. “Ik snap het man”, kreunde Davidson. “Ik zie eruit alsof je me wel zou willen slaan.”

5. Seth Rogen en Paul Rudd halen herinneringen op met hun Lay’s chips

De bromance tussen Rogen en Rudd overspant al tientallen jaren en ze speelden samen ook in vijf films. In de reclame voor Lay’s, genaamd ‘Golden Memories’, halen de acteurs herinneringen op aan alle goede tijden die ze samen hebben beleefd. Zoals hun roadtrip in 1997, met Shania Twain op de radio. Of die keer dat ze samen werden ontvoerd. Of die keer dat Seth een huis kocht dat bezeten was door geesten. Door alles heen, waren de twee vrienden er voor elkaar. En ze hadden altijd Lay’s aan hun zijde. Want blijkbaar kun je je favoriete chips nooit vergeten.

6. Anna Kendrick helpt Barbie’s aan haar droomhuis voor Rocket Mortgage

Anna Kendrick speelt de hoofdrol in een advertentie voor Rocket Mortgage aan de zijde van Barbie die haar nieuwe droomhuis wil kopen. “Barbiel wil dit droomhuis heel graag. Het heeft een prachtig uitzicht en een glijbaan”, vertelt Kendrick. “Barbie heeft dit droomhuis gevonden via een melding van Rocket Homes.” Er zijn nog andere kandidaten die het droomhuis willen maar Kendrick heeft gelukkig dé oplossing voor Barbie: “Maak je geen zorgen. Barbie heeft een geverifieerde goedkeuring die laat zien dat haar financiën worden ondersteund door Rocket Mortgage. Dus Barbie wint!”

7. Jones, Jones, Jones en Jonas voor Toyota Tundra

De Jonas Brother hebben nog niet op de Half Time Show gespeeld, maar ze zitten wel een beetje in de advertenties. Nick Jonas speelt een rol in de Toyota Tundra reclame met Tommy Lee Jones, Leslie Jones en Rashida Jones. De reclame begint met Tommy Lee en Leslie die in hun gloednieuwe Tundras door een landschap racen. Dan zien ze plotseling een andere Tundra uit het niets opduiken met Rashida achter het stuur. Terwijl de drie sterren tegen elkaar racen door de modder, sneeuw en bergen, krijgen ze gezelschap van een vierde Tundra, die bestuurd blijkt te worden door Jonas. “Het is nu bijhouden met de Jonases,” zegt hij met een lach.

