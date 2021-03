Van 800 euro op haar rekening naar net geen miljoen op 1 jaar tijd: hoe Mel B de financiële kater van haar scheiding weer te boven kwam

Dankzij haar succesvolle carrière als Spice Girl en haar rol als jurylid in ‘America’s Got Talent’, zwom Melanie Brown de afgelopen jaren in het geld. Zo had ze tientallen miljoenen euro’s op haar bankrekening staan, maar door de jaren heen zag Mel B het bedrag op haar spaarboekje steeds kleiner en kleiner worden. De zangeres had namelijk een serieus gat in haar hand en haar scheiding met filmproducent Stephen Belafonte (45) heeft haar net niet geruïneerd.