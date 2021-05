Van 18.500 euro per aflevering naar 1 miljoen: zoveel krijgen de ‘Friends’-acteurs betaald voor hun reünie

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer komen weer samen in een ongescripte ‘Friends’-reünie, die maar liefst een uur zal duren. Elke acteur zal tussen de twee en de drie miljoen euro betaald krijgen alleen al om er bij te zijn, volgens The Hollywood Reporter. Dat is meer dan het dubbele van wat ze vroeger per aflevering verdienden. In 1994, toen het eerste seizoen op de buis kwam, kregen de hoofdrolspelers namelijk zo’n 18.500 euro per aflevering. Naarmate er meer seizoenen kwamen, steeg ook hun vergoeding. Zo verdienden ze in het tweede seizoen al een flinke 32.800 euro per aflevering. Maar een hoogtepunt bereikten de steracteurs toen ze in het vijfde seizoen een getal met zes cijfers per aflevering op hun rekening zagen verschijnen. Naar verluidt gaat het om een 100.000 dollar per show (of 82.000 euro).

In het zevende seizoen liep de vergoeding al snel op tot een 615.000 euro, maar toen moest het echte hoogtepunt nog komen. Bij aanvang van het tiende seizoen van ‘Friends’ onderhandelden de acteurs nog eens over hun loon waarna de sterren maar liefst 1 miljoen dollar (of 820.000 euro) per aflevering betaald kregen door NBC en Warner Bros. Het was een belangrijke mijlpaal voor die tijd, gezien ‘Big Bang Theory’- sterren zoals Kaley Cuoco hetzelfde verdienden per show in de afgelopen jaren.

Vandaag de dag blijft de ‘Friends’-cast inkomsten binnenharken. Zo ontvangen ze nog steeds 16,5 miljoen euro per jaar alleen al uit syndicatie-inkomsten, meldde USA Today. En dan hebben we het nog niet eens over de miljoenen die ze verdienen aan hun eigen sponsorcontracten.

Populariteit verklaard

De show blijft een van de meest bekeken en populairste shows ooit. De huidige ‘Friends’-thuisbasis HBO Max betaalde gedurende vijf jaar maar liefst 69,7 miljoen euro per jaar om de streamingrechten van de sitcom te krijgen, maar dan moet er ook geld terug in het laatje komen. Met een reeks ‘Friends’-pop-ups, merchandiselijnen en samenwerkingen blijft men de sitcom leven inblazen. Zo ontstond ‘The Friends Experience’ in New York City, een recreatie van de ‘Friends’-set met rekwisieten uit de show en een volledig functionerende Central Perk coffeeshop. Een ticketje kost zo’n 43 euro. Ralph Lauren lanceerde in 2019 dan weer een kledinglijn ter ere van de 25e verjaardag van ‘Friends’. Hij inspireerde zijn stijlen op Anistons personage, Rachel. En ‘Friends’ heeft zelfs zijn eigen make-up collectie uitgebracht via een samenwerking met Revolution Beauty, die vorig jaar werd gelanceerd. De collectie bevat oogschaduw in alle kleuren van de regenboog en lippenstift die geïnspireerd werd op de hoofdrolspeelsters van de serie: Phoebe, Rachel en Monica.

