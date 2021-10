Vaginakaars van Gwyneth Paltrow explodeert opnieuw: actrice aangeklaagd voor 4 miljoen euro

Celebrities Gwyneth Paltrow aange­klaagd om ontplofte geurkaars

18 mei Een man die de veelbesproken 'vaginakaars' van Gwyneth Paltrow (48) heeft gekocht, is naar de rechter gestapt. De Amerikaan beweert dat de ‘This Smells Like My Vagina’-kaars, die de actrice verkoopt via haar lifestylemerk Goop, ontplofte en dat hij daardoor dood had kunnen gaan.