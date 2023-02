Vader van Robbie Williams breekt deeltje van zijn ruggengraat na val: “Ja, het doet pijn”

Celebrities Modeontwer­per Paco Rabanne op 88-jarige leeftijd overleden

Modeontwerper Paco Rabanne is op 88-jarige leeftijd overleden in Portsall, in Frankrijk. Dat bevestigt het bedrijf achter het door hem opgerichte label. De in Spanje geboren ontwerper werd in de jaren zestig bekend van zijn metallic creaties en op ruimtevaart geïnspireerde mode. Zijn naam is ook bekend van het mode- en parfumlabel Paco Rabanne, waar hij zo'n twee decennia geleden vertrok.

3 februari