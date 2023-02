Vader van Rihanna ontdekte pas tijdens Super Bowl dat hij opnieuw opa zou worden

De vader van Rihanna was speciaal overgevlogen vanuit Barbados voor de grote comeback van zijn dochter. Ronald Fenty was heel trots dat Rihanna de halftimeshow van de Super Bowl voor haar rekening mocht nemen. Maar toen ze op het podium verscheen, was hij behoorlijk geschrokken. “Oh mijn God! Mijn babymeisje ziet er zwanger uit”, herinnert hij zijn eerste reactie tijdens de spectaculaire show. Fenty was door het dolle heen dat hij opnieuw opa zou worden. Aan ‘TMZ' liet hij weten dat hij hoopt dat het deze keer een meisje is.

Negen maanden geleden werd Ronald Fenty opa van het zoontje van Rihanna. Destijds reageerde hij extatisch op het nieuws van haar eerste zwangerschap. “Rihanna heeft altijd gezegd dat ze kinderen wilde, ze houdt van kinderen. Ze zorgt altijd voor de kinderen van haar neefjes, ze gaat een goede moeder zijn.” Ook over A$AP Rocky had de vader van Rihanna alleen maar lovende woorden. De twee ontmoetten elkaar nadat zijn dochter hem in december 2020 had voorgesteld in Barbados. Ronald noemde Rocky “een heel coole kerel” en zei toen: “Ik mag hem wel.”

Volledig scherm Ronald Fenty, Rihanna en Rajad Fenty © WireImage

Dat Rihanna het heugelijke nieuws van haar zwangerschap niet op voorhand aan Fenty vertelde, is niet verwonderlijk. Ze heeft jarenlang een moeizame relatie gehad met haar vader, die een voormalige drugsverslaafde is. In 2019 stapte de Barbadiaanse zangeres nog naar de rechter omdat haar vader een entertainmentbedrijf had opgericht. Ze beschuldigde Fenty ervan haar naam te misbruiken voor zijn eigen bedrijf. Enkele weken later liet Rihanna de aanklacht vallen. Volgens insiders zouden de twee het hebben bijgelegd zonder de hulp van het gerecht.

