Vader van Pippa Middleton bevestigt geboorte van haar derde kind

Celebrities Moeder van Jennifer Lopez is er zeker van: “Ben Affleck is haar grote liefde”

Guadalupe Rodríguez, de moeder van Jennifer Lopez, is dolblij dat haar dochter opnieuw gelukkig is in de liefde. Rodríguez is daarnaast ook verheugd dat ze Ben Affleck nu officieel haar schoonzoon mag noemen. “Ik heb altijd al geweten dat ze opnieuw samen zouden komen.”

8:59