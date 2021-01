Vader van Meghan Markle plant documentaire met ongezien beeldmateriaal van zijn dochter

Vader Markle heeft grootse plannen. Hij wil namelijk dit jaar nog een documentaire uitbrengen, eentje waarin het leven van zijn dochter uiteraard uitgebreid aan bod komt. In een interview met The Sun vertelde hij alvast het volgende: “Het begin gaat over mijn leven, mijn familie, mijn liefde voor theater en televisie en over wat ik tijdens mijn carrière allemaal bereikt heb. Daarna komt mijn tijd met Meghan aan bod. Hoe ze opgroeide, haar studies en het begin van haar carrière.”

De vader van Meghan Markle heeft dus duidelijk nog veel te vertellen over zijn dochter en dat terwijl ze al jaren slecht of geen contact hebben. “Tot aan haar eerste huwelijk en haar verhuis naar Canada hadden we een mooi leven samen. Nadien is er een nieuw hoofdstuk begonnen”, klinkt het in het interview. Meghan leefde vanaf haar elfde inderdaad bij haar vader en dit tot ongeveer haar achttiende. Nadien is het contact tussen de twee serieus verwaterd en ook verzuurd. Volgens Thomas Markle is haar huwelijk met de Britse prins Harry de grote boosdoener. Zelf was hij niet aanwezig op de festiviteiten omdat hij net een spoedoperatie aan zijn hart achter de rug had en hij vertelde eerder ook al dat hij zijn kleinzoon Archie (1) nog nooit gezien heeft. Hij zou het nieuws van de zwangerschap van Meghan destijds via de radio vernomen hebben.

Thomas Markle: My Story

Het is trouwens niet de eerste keer dat Thomas Markle over Meghan vertelt in een documentaire. In een reportage van Channel 5 had hij het al over hoe de relatie met zijn dochter kapot gegaan is. In zijn eigen docu ‘Thomas Markle: My Story’ gaat hij nog een stapje verder. In de film komt er bijvoorbeeld aan bod dat hij enorm beschaamd en teleurgesteld was toen Meghan en prins Harry bekendmaakten dat ze niet langer senior royals wilden zijn. “Ze hadden een verplichting tegenover de koninklijke familie en hun beslissing om commerciële deals te sluiten en meer geld te verdienen, heeft de reputatie van de royals in gevaar gebracht.”

Wanneer ‘Thomas Markle: My Story’ er officieel komt, is voorlopig nog niet bekend, maar Thomas zelf hoopt om de documentaire tegen het einde van dit jaar te lanceren.

