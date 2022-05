Vader van Meghan Markle in het ziekenhuis na mogelijke beroerte

CelebritiesThomas Markle (77), de vader van Meghan Markle (40), heeft mogelijk een beroerte gehad. Volgens de Amerikaanse website ‘TMZ’ is de ex-lichtregisseur maandag per ambulance naar de spoedafdeling gebracht. Momenteel ligt de schoonvader van prins Harry (37) nog steeds in het ziekenhuis.

Thomas Markle zou maandagavond vanuit het Mexicaanse stadje Tijuana overgebracht zijn naar een ziekenhuis in Chula Vista, net over de grens met de VS. Op beelden van ‘TMZ’ is te zien hoe vader Markle een zuurstofmasker draagt terwijl hij op een brancard ligt. Volgens de Amerikaanse website kon de ex-lichtregisseur op het moment zelf niet vertellen hoe het met hem ging en moest hij zijn symptomen neerschrijven op een stukje papier.

“Mijn vader herstelt momenteel in het ziekenhuis”, aldus Samantha Markle, de 57-jarige dochter van Thomas Markle. “Ik wil jullie om privacy vragen. Hij heeft gewoon rust nodig’, klonk het in de ‘Daily Mail’. Samantha Markle maakte bovendien van de gelegenheid gebruik om uit te halen naar haar halfzus Meghan. “Het is gewoonweg vreselijk wat hij in de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan dankzij mijn zus. Dit is gewoon onvergeeflijk.”

Jubileum van de Queen

Het is niet de eerste keer dat Meghan Markles vader met medische problemen in het nieuws komt. Vlak voor het huwelijk van zijn dochter met prins Harry in 2018 zei de Amerikaan al dat hij twee hartaanvallen had gehad.

Als gevolg van zijn mogelijke beroerte zal Thomas Markle komende week wellicht niet naar Londen reizen voor het jubileum van de Britse koningin Elizabeth. Eerder had de schoonvader van prins Harry wel al bekendgemaakt dat hij van plan was om de oversteek te maken. “Ik denk dat we heel wat gemeenschappelijk hebben. We zijn allebei ‘geghost’ door onze kinderen. Dus ja, ik zou het fijn vinden om met hem te praten als dat een optie zou zijn.”

LEES OOK: