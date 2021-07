Vader van Meghan Markle geeft nieuw interview: “Ik trek naar de rechtbank om m’n kleinkinderen te zien”

De relatie tussen Meghan Markle en haar vader verloopt al een hele tijd redelijk stroef. Vlak voor haar huwelijk met prins Harry heeft Thomas Markle in samenwerking met de paparazzi namelijk enkele foto’s van hem in scène laten zetten. Aanvankelijk was de vader van de hertogin van Sussex ook nog van plan om haar naar het altaar te begeleiden, maar toen hij vlak voor de grote dag een hartaanval kreeg, moest prins Charles het van hem overnemen.

Juridische stappen

In haar interview met Oprah Winfrey maakte Meghan nog duidelijk dat ze zich verraden voelt door haar vader en dat ze moeite had met het idee van een mogelijke verzoening. Het feit dat Thomas Markle ondertussen ook gewoon met de pers bleef praten, heeft de situatie alleen nog maar erger gemaakt.

Ondertussen gaat de gezondheid van Thomas echter achteruit en begint het te knagen dat hij zijn kleinkinderen nog nooit gezien heeft. Archie, het zoontje van prins Harry en Meghan Markle, is ondertussen al twee jaar oud. Hun dochter Lilibet is op 4 juni geboren. In een interview met Fox News liet Thomas dan ook weten dat hij klaar is om juridische stappen te ondernemen als hij zijn kleinkinderen binnenkort niet te zien krijgt. “Ik heb het recht om ze te zien”, klonk het duidelijk in het gesprek. Daarnaast nam Thomas Markle het ook nog op voor Archie en Lilibet. “We mogen Lili niet straffen voor het slechte gedrag van haar ouders. Archie en Lili zijn kleine kinderen en hebben niets te maken met politiek. Zij zijn geen pionnen in een spel en verdienen dezelfde rechten als andere royals.”