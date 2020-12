Vader van Britney Spears spreekt voor het eerst: “Ik probeer haar enkel te beschermen”

CelebritiesDe saga over de ruzie tussen popster Britney Spears (39) en haar vader Jamie, die al twaalf jaar haar vermogen beheert, gaat van kwaad naar erger. De relatie tussen vader en dochter is de afgelopen maanden drastisch verslechterd. Volgens Jamie (68) hebben de twee elkaar niet meer gesproken sinds de zangeres in augustus de rechter verzocht dat hij opstapt. Tegen CNN laat de vader van Britney nu voor het eerst in zijn kaarten kijken.

Delen per e-mail

Britney staat al sinds een mentale inzinking in 2008 onder toezicht van haar vader. Hoewel de zangeres door de jaren heen al geregeld heeft geprobeerd dit te veranderen, is hun relatie de laatste maanden nog verder bekoeld. “Ik hou van mijn dochter en ik mis haar heel erg”, verklaarde Jamie aan CNN. “Als een gezinslid speciale zorg en bescherming nodig heeft, moeten gezinnen daar iets aan doen, zoals ik de afgelopen twaalf jaar heb gedaan. Ik probeer mijn dochter te beschermen tegen anderen die handelen uit eigenbelang. Ik probeer om Britney onvoorwaardelijk te beschermen en te blijven liefhebben. Ik heb en zal mijn onbeweeglijk liefde en felle bescherming blijven bieden tegen degenen die haar of mijn gezin schade willen berokkenen.”

De advocaat van vader Jamie gaf vervolgens nog meer duiding: “De relatie van Jamie met Britney verschilt niet zo veel van de gemiddelde vader-dochterrelatie, in zoverre er altijd wederzijdse liefde en respect voor elkaar is geweest”, klonk het. “Jamie en Britney spraken vaak en regelmatig, tót de door Britney aangestelde advocaat Sam Ingham een paar maanden geleden abrupt de instructie gaf aan Jamie om geen contact meer op te nemen met zijn dochter. Feit is zelfs dat ze een dag eerder nog een prettig en gezamenlijk gesprek hadden.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De situatie van Britney Spears zou enkel van kwaad naar erger gaan. © Photo News

Onafhankelijkheid

De rechter buigt zich woensdag opnieuw over de zeggenschap van Jamie. De zangeres staat nog tot februari onder toezicht van haar vader. Britney zou graag willen dat een onafhankelijk bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor haar financiën. Het was Samuel D. Ingham III, de advocaat van Britney Spears, die bovendien liet verstaan dat de zangeres, wiens carrière sinds 2019 on hold staat, niet meer zal optreden zolang haar vader de bewindvoerder van haar fortuin van ruim 50 miljoen euro blijft.

Twaalf jaar geleden, toen Spears’ mentale en emotionele welzijn een dieptepunt bereikte, stelde de rechter haar vader aan als bewindvoerder over haar vermogen en haar persoon. Zulke regelingen worden doorgaans getroffen voor personen die voor zichzelf geen beslissingen kunnen maken, en zijn meestal tijdelijk, schrijft The Guardian, maar dat lijkt niet het geval in Spears’ situatie.

De zangeres erkende dat de controle van haar vader haar erg heeft geholpen. “Het heeft me gered van een inzinking, uitbuiting door roofzuchtige individuen en van een financiële puinhoop”, erkende ze. Maar ondertussen wil ze opnieuw zeggenschap over haar fortuin. Volgens Ingham is Spears bang van haar vader, maar laat de mentale toestand van de popzangeres momenteel niet toe dat ze enige verklaring zou opstellen of ondertekenen, waarin staat wat ze zelf met haar leven wil doen.

LEES OOK: