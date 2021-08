Vader van Britney Spears overwoog in juli nog om zijn dochter opnieuw te laten opnemen

In recent opgedoken rechtbankdocumenten beweert Jamie dat hij zijn dochter vorig jaar niet heeft laten opnemen, maar dat hij in verband met dat onderwerp wel een telefoontje gekregen heeft van Jodi Montgomery. Deze laatste is, samen met papa Spears, verantwoordelijk voor het doen en laten van de zangers. En als we Jamie mogen geloven, heeft hij dus op 9 juli nog een telefoontje van haar gekregen. Onderwerp van het gesprek? Montgomery, die instaat voor de zangeres op persoonlijk en medisch vlak, maakte zich vermoedelijk zorgen over Britney en haar mentale gezondheid.

Gedurende hun telefoongesprek zou Jodi verteld hebben dat het gedrag van Britney aan de rare kant was. Daarnaast was ze ook bezorgd omdat de popdiva haar medicatie niet correct ingenomen had. Jamie Spears en Jodi Montgomery hadden toen dus de kans om de zangeres te laten opnemen. Volgens de wetgeving van Californië kan je namelijk iemand laten opnemen als ze een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. “Mevrouw Montgomery maakte duidelijk dat mijn dochter stilaan onhandelbaar aan het worden is”, aldus Jamie Spears in een verklaring aan de rechtbank.

Allemaal leugens

Daarnaast maakte Jamie Spears nog duidelijk dat hij ook in het verleden zijn dochter nooit heeft laten opnemen. Naar eigen zeggen was hij de laatste jaren niet meer verantwoordelijk voor de medische toestand van Britney omdat hij namelijk zelf sukkelde met zijn gezondheid. “Jodi Montgomery en Sam Ingham, de voormalige advocaat van de zangeres, waren verantwoordelijk voor haar opname uit 2019.”

Alleen blijkt die uitspraak dus niet te kloppen. Een woordvoerder van Jodi Montgomery maakte ondertussen in een statement duidelijk dat Jamie aan het liegen is. “Mevrouw Montgomery werkte in opdracht van Jamie Spears. Zij had niet de macht om Britney Spears te laten opnemen. De enige die dat kon doen, was Jamie zelf.” De woordvoerder vertelde verder ook nog dat het in het belang van de zangeres is dat ze haar eigen leven weer in handen krijgt. “Dan kan Jamie zich gewoon gedragen als haar vader en proberen om een gezonde relatie met haar op te bouwen.”

LEES OOK: