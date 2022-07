Vader van Britney Spears moet dan toch voor de rechtbank verschijnen

Celebrities Na geheime zwanger­schap: we kennen eindelijk de bijzondere naam van het tweede dochtertje van Ed Sheeran

De Britse zanger Ed Sheeran (31) en zijn vrouw, Cherry Seaborn (30), zijn nu de trotse ouders van twee dochters. De tweede zwangerschap vond plaats in het grootste geheim en pas eind mei raakte het nieuws bekend dat ze nu een gezin van vier vormen. In augustus 2020 werd hij al vader van een dochtertje: Lyra Antarctica. Maar naar verluidt is nu ook de naam van hun tweede dochtertje gelekt.

