Vader van Britney Spears haalt opnieuw uit: “Er is niets mis met mijn bewindvoering”

Celebrities Lady Gaga ‘emotioneel en dankbaar’ na veilige terugkeer van gestolen honden: “Ze staat voor eeuwig in het krijt”

4 maart Lady Gaga (34) kan weer opgelucht ademhalen. Vorige week gingen enkele hondendieven met de Franse bulldogs van de zangeres aan de haal. Twee van haar drie honden waren meegenomen, maar werden ondertussen door een vrouw teruggevonden in een steegje. Volgens haar entourage is Gaga “dankbaar en emotioneel” en staat ze “voor eeuwig in het krijt” bij haar hondenuitlater.