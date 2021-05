“Vader van Britney Spears beweert dat zijn dochter kampt met dementie”

CelebritiesEr is nieuwe informatie opgedoken in de rechtszaak tussen Britney Spears (39) en haar vader Jamie Spears (68). Het advocatenteam van deze laatste beweert namelijk dat de zangeres kampt met dementie en dat ze daarom niet verantwoordelijk mag zijn voor haar eigen doen of laten.

Na haar zenuwinzinking van 2007 mag Britney zelf geen enkele beslissing meer nemen. Sinds 2008 is Jamie Spears namelijk volledig verantwoordelijk voor het leven van zijn dochter. De 39-jarige zangeres heeft dus al dertien jaar lang niets te zeggen over haar financiën en ook op privévlak is het papa Spears die de touwtjes in handen heeft.

De zangeres zelf probeert al enkele jaren om haar leven weer in handen te krijgen, maar voorlopig zonder succes. Waarom de strijd zo moeizaam verloopt, is niet helemaal duidelijk. Ondertussen zijn er wel een aantal nieuwe feiten een het licht gekomen. BBC-journalist Mobeen Azhar heeft een reeks documenten te pakken gekregen die vermoedelijk iets te maken zouden hebben met de oorzaak van de curatele.

Complottheorie

Uit de recent opgedoken documenten blijkt dat Britney volgens haar vader kampt met een bepaalde vorm van dementie. Azhar, die meewerkt aan de BBC-documentaire over het leven van de zangeres, dacht aanvankelijk dat het om een complottheorie ging. “Ik weet niet of deze documenten echt zijn, maar het lijkt erop dat ze iets te maken hebben met de curatele”, aldus Mobeen Azhar.

“Dat Britney kampt met dementie is een optie, maar als dat het geval is, is de wereld daar niet van op de hoogte”, vertelt de man verder. Volgens Azhar is het wel onwaarschijnlijk dat de ziekte effectief is vastgesteld bij de zangeres. Uit cijfers blijkt namelijk dat mensen onder de 65 zelden te maken krijgen met deze aandoening. In de Verenigde Staten gaat het om zo’n vijf procent. De andere mogelijkheid is volgens Mobeen redelijk sinister. “Het is mogelijk dat Britney helemaal geen dementie heeft, maar dat het team rond de curatele probeert om dit door te drukken. Als dat het geval is, dan is de hele zaak gewoon angstaanjagend.”

De nieuwe BBC-documentaire over Britney Spears, ‘The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservationship’, is op 5 mei op BBC 2 te zien. Een paar dagen eerder, op 1 mei, is de docu ook al te zien via de streamingdienst van de Britse omroep, de BBC iPlayer. Vermoedelijk zou Britney zelf in juni voor een eerste keer over de hele curatele praten in de rechtbank.

