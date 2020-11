Vader van Angelina Jolie mengt zich in verkiezing en lanceert bizarre video: “Joe Biden is de duivel!”

Terwijl hij neerzit en schijnbaar naar enkele spiekbriefjes kijkt, zegt Jon Voight het volgende: “Mijn landgenoten, ik sta hier met alle gevoelens die ik voel. Ik walg van deze leugen dat Biden is gekozen. Alsof we allemaal de waarheid niet kennen. Als iemand probeert bedrog te plegen, dan weten we dat hij er niet mee weg kan komen, dat er een prijs voor moet worden betaald.”

‘Slecht en corrupt’

“Linksen zijn slecht, corrupt, en ze willen dit land afbreken”, stelt de 81-jarige ‘Midnight Cowboy’-acteur verder. “Dit mogen we niet toestaan. We moeten deze corruptie, die het heeft overgenomen van de verloren gegane strijd om het goede, bestrijden. Laten we ons vertrouwen aan God schenken en nu vechten voor de overwinning van Trump, want we weten allemaal dat het aantal stemmen corrupt is, net zoals zij. Dus laten we niet terugdeinzen. Laten we dit gevecht voeren alsof het ons laatste gevecht op aarde is.”