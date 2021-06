Vader Naya Rivera blikt terug op fatale ongeval van zijn dochter: “Haar zoontje herinnert zich die dag nog goed”

CelebritiesGeorge Rivera, de 64-jarige vader van 'Glee’-actrice Naya Rivera, sprak in een interview met ‘Entertainment Tonight’ over zijn overleden dochter en haar zoontje Josey (5). De man vertelde onder meer hoe de jongen omgaat met de dood van zijn mama. “Als Josey vragen heeft over haar, beantwoorden we die. Uiteraard in een taal die begrijpelijk is voor een 5-jarige", aldus George Rivera.

Naya verdronk in juli 2020 nadat ze samen met haar zoontje Josey een boot gehuurd had voor een tochtje op het zogenaamde Lake Piru. Enkele uren na hun vertrek kreeg de politie melding van een jongen die alleen sliep op een boot. De kleine Josie werd met zijn reddingsvest aan teruggevonden aan boord. Zijn moeder was nergens te bespeuren.

Pas vijf dagen later werd het lichaam van de ‘Glee’-actrice levenloos aangetroffen in het water door de lokale politie en een aantal duikers. Vermoedelijk is de actrice verdronken nadat ze eerst al haar kracht gebruikt had om haar zoontje Josey weer aan boord te krijgen. Het jongetje werd direct opgevangen door zijn vader Ryan Dorsey (37), Naya’s ex-man. De actrice trouwde in 2014 met hem, maar vier jaar later gingen ze weer uit elkaar. Ze hadden wel nog steeds een goede verstandhouding zodat hun zoon niet onder de scheiding zou lijden. Na haar dood kreeg Ryan het volledige hoederecht over Josey.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Naya Rivera en haar zoontje Josey © AFP

Herinneringen aan die dag

“Ryan doet het geweldig, evenals mijn andere dochter Nickalaya”, vertelt George Rivera, de papa van Naya, aan Entertainment Tonight. “Zij vormen samen echt een team voor Josey, om hem een zo normaal mogelijk leven te bieden. Dat is mooi om te zien. Natuurlijk heeft Josey herinneringen aan die fatale dag, maar dankzij hun hulp gaat het goed met hem,” aldus Rivera.

Volgens George wordt er niet dagelijks gesproken over Naya, maar gesprekken over de actrice worden zeker niet uit de weg gegaan. “Als Josey vragen heeft over zijn mama, dan beantwoorden we die. Uiteraard in een taal die begrijpelijk is voor een 5-jarige. We voeren geen diepe conservaties met hem. Maar na het trauma dat hem is overkomen, doet hij het heel goed.”

Lees verder onder de Instagrampost

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Slecht gevoel

George sprak Naya nog vlak voordat ze verdronk via Facetime. Tijdens hun gesprek zou de actrice hem nog gezegd hebben dat de boot die ze gehuurd had geen anker had. Toen hij dat nieuws te horen kreeg, wist hij meteen dat het een slecht idee was om er te gaan zwemmen. “In ons videogesprek zag ik dat het aan het waaien was en mijn maag draaide zich onmiddellijk om. Ik had haar nog gezegd dat ze niet van de boot mocht springen omdat hij zou wegdrijven eens ze in het water waren.”

Na het einde van hun videogesprek kreeg de vader van Naya vrijwel meteen een slecht gevoel. “Het maakte mij gewoonweg gek”, aldus George. Helaas bleek zijn vrees ook terecht, want enkele uren na het telefoontje van zijn dochter werd de de kleine Josey, die toen vier jaar oud was, alleen op de boot teruggevonden. Zijn moeder Naya was op dat moment nergens te bespeuren.

Lees verder onder de tweet

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Brief op vaderdag

Op Vaderdag las George Rivera een aangrijpende brief voor aan zijn overleden dochter. “Je prachtige zoon Josey is sterk, gezond en gelukkig. Hij heeft het de hele tijd over jou: ‘mama, bedankt dat je voor me zorgt’. Blijf slapen mijn engel, we zullen het vanaf hier overnemen”, vertelde een emotionele George.

Dat zijn dochter er vandaag niet meer is, kan Rivera bovendien maar moeilijk begrijpen. “Bijna een jaar later is het nog steeds een waas van pijn. Beetje bij beetje keert alles weer terug naar hoe het vroeger was, maar ik weet niet of ik dit hoofdstuk ooit zal kunnen afsluiten. Ik mis haar nog steeds elke dag.”

LEES OOK: