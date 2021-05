Vader Matt LeBlanc heeft al negen jaar geen contact met zoon: “Hij zette mijn toelage stop, waardoor ik mijn huis verloor”

CelebritiesPaul LeBlanc (79) heeft al negen jaar geen contact meer met zijn beroemde zoon, ‘Friends’-ster Matt (53). Dat vertelt de man in een interview met The Sun. “Hij negeert me compleet. Dat is vernederend."

Een goede band hebben Paul en Matt nooit echt gehad. Toen de acteur nog klein was, liet Paul alles achter en verhuisde naar Australië, waar hij nog een zoon kreeg. Bij zijn terugkeer zag hij Matt slechts af en toe in het weekend. Niet echt een goede basis dus, maar de verhoudingen tussen vader en zoon zijn nu écht verzuurd, zegt Paul in The Sun. “Ik heb al negen jaar geen contact meer met Matt gehad. Het is nog steeds moeilijk voor te stellen hoe dat kon gebeuren", zucht hij. “Ik hoor nooit iets van Matt en hij heeft me in m’n hele leven nog maar één keer een verjaardagskaartje gestuurd. Ik stuur hem sms’jes. Dit jaar nog, met de vraag of we weer contact kunnen krijgen, maar hij negeert me compleet. Het is vernederend. Maar de waarheid is dat Matt altijd al een moederskindje is geweest. We hebben al zo vaak ruzie gehad." Toch hoopt de man dat er nu eindelijk iets kan veranderen: “We worden allemaal ouder. Mijn boodschap aan Matt is: ‘Je moet alles op een rijtje krijgen voor het te laat is. Je gaat me missen wanneer ik er niet meer ben.’”

Matt werd wereldberoemd (en schatrijk) met z'n rol als Joey in ‘Friends’. Zijn vermogen wordt geschat op zo’n 67 miljoen euro. Het geld heeft z'n zoon veranderd, zegt Paul. “Matt ging wild toen hij jonger was", klinkt het. “Zoals jongeren die een beetje geld hebben wel vaker doen. Maar ondanks alles bleven we close. Ik verhuisde zelfs naar Malibu zodat ik hem vaker kon zien. Maar het probleem is dat wanneer iemand geld heeft, je geen deel uitmaakt van hun leven tenzij ze dat echt willen. Ze kunnen je dus gemakkelijk buitensluiten. Matt is nogal wispelturig en heeft een kort lontje. Het ene moment is hij vriendelijk, het volgende grijpt hij je naar de keel - niet letterlijk uiteraard."

Toelage

Toch deed Matt z'n best om zijn vader te helpen. In 1998 zorgde hij ervoor dat Paul z'n droomhuis in Colorado kon kopen. De man kreeg ook een toelage van z'n zoon. “Hij kwam op bezoek, en dan dronken we samen bier en maakten we plezier op onze motors. Dat was leuk, maar Matt is geobsedeerd door acteren. De laatste keer dat hij op bezoek kwam was in 2011." Een jaar later liep het echter definitief mis tussen vader en zoon, toen Paul een motor weggaf aan z'n neefje. “Ik had een zwaar ongeval gehad - het was een mirakel dat ik het overleefde - dus gaf ik al mijn motors weg. Dat zijn z'n zaken niet, maar Matt wilde het niet horen. Hij was zo kwaad, dat hij me vertelde dat hij mijn toelage zou stopzetten. Hij dacht waarschijnlijk dat ik hem erom zou smeken, maar dat zal nooit gebeuren. Je gaat hem moeten vragen waarom hij zo kwaad werd, ik begrijp het alvast niet.”

Quote Als ik mijn spaargeld niet had, zou ik het niet kunnen overleven. Paul LeBlanc

Door het stopzetten van de toelage kon Paul de huur niet langer betalen, en dus werden de sloten vervangen door de plaatselijke sheriff. Onterecht, vindt hij. “Alle meubelen waren van mij. Ik verloor alles: mijn safe, mijn juwelen, mijn kleren, mijn spullen.” Nu worstelt Paul om rond te komen met z'n pensioen. “Als ik mijn spaargeld niet had, zou ik het niet kunnen overleven." Toch wil hij nog steeds contact met z'n zoon. “Matt antwoordt niet op mijn berichtjes, maar ik blijf proberen. Ik wil toch een soort van relatie met hem hebben voor ik sterf."

Volledig scherm Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Jennifer Aniston en Lisa Kudrow, de hoofdrolspelers uit ‘Friends’ © Photo News

Reünie

Al zal hij in ieder geval niet naar de langverwachte ‘Friends’-reünie kijken: Paul heeft namelijk geen kabel-tv. “Ik heb slechts één tv-kanaal, dus ik ga niet kijken naar de reünie. Ik snap trouwens niet goed waar al de heisa om is. Ik vond ‘Friends’ altijd een onnozele show voor jonge mensen.”

Een woordvoerder van Matt heeft ondertussen ook op het interview van Paul gereageerd. “Om dit alles wat in perspectief te plaatsen: Matt’s vader heeft hem en zijn moeder verlaten toen hij nog een zuigeling was."

