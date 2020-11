Vader Lady Gaga stemt Republikeins, ondanks Trump’s uithaal naar zijn dochter

President Donald Trump staat er om bekend niemand te sparen die op zijn tegenstander Joe Biden stemt tijdens de nek-aan-nek verkiezingen in de VS . Zo kreeg Lady Gaga maandag de volle laag van Trump wanneer ze publiekelijk haar fans aanzette om op Democraat Biden te stemmen. Dit weerhield haar eigen vader niet om de zittende president te herverkiezen. “Trump 2020", postte hij op zijn Twitterpagina.

“Lady Gaga is ‘niet zo goed’. Ik ken Lady Gaga en kan je veel verhalen over haar vertellen. Nu heeft ‘Sleepy Joe’ haar”, klonk het in een van de vele tirades die Trump afgelopen maandag deed over stemmers van de Democratische partij. Maar dit maakte Joe Germanotta (63) , Gaga’s vader, blijkbaar niet uit. Hij trok naar Twitter om zijn volgers te informeren dat zijn ‘spirituele en politieke opvattingen verschillen’ van die van zijn dochter. Intussen is de tweet verwijderd.

Dat Lady Gaga op de Democratische partij stemt, was al duidelijk in 2016. Toen voerde de zangeres campagne voor Hillary Clinton en ook afgelopen jaar streed ze vurig om Biden aan de macht te krijgen. Recent zong ze tijdens Biden’s campagne in Pittsburgh en hield ze een krachtige toespraak waarin ze uitlegde waarom ze Trump niet steunde: “Dit gaat niet over politiek. Dit gaat niet over rood of blauw. Dit gaat over het hart.”

Trump haalde deze week ook uit naar Jon Bon Jovi, Beyoncé en Jay-Z nadat die hun steun hadden geuit voor presidentskandidaat Joe Biden: Jon Bon Jovi is net zo’n geval als Lady Gaga. Altijd als we elkaar tegenkomen dan kust hij de grond waarop ik loop en zegt hij: ’Oh, mister president dit, oh, mister president dat.’ Hij probeert er altijd iets voor zichzelf uit te halen, net zoals al die andere types.”

