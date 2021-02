Vader Lady Gaga smeekt om hulp bij terugvinden ontvoerde honden: “Help ons deze engerds te pakken te krijgen”

Celebrities Kanye West is kapot van scheiding: “Kim was altijd al zijn droommeis­je”

22 februari De kogel is door de kerk: na veel speculatie heeft Kim Kardashian officieel de scheiding van Kanye West (43) aangevraagd. Die laatste is daar volgens insiders volledig kapot van. “Hij houdt nog zielsveel van Kim. Ze is altijd al zijn droommeisje geweest."