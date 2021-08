Vader Britney Spears stapt na 13 jaar op als voogd: “Dit is een grote overwinning voor de zangeres”

De advocaat van Britney Spears, Mathew Rosengart, spreekt van een grote overwinning voor zijn cliënte. Haar vader zal zo snel mogelijk opstappen als voogd, zegt hij in een mededeling, die het gespecialiseerde tijdschrift Variety publiek maakte. Rosengart vroeg de rechtbank in juli al tevergeefs om het voogdijschap af te nemen van de vader. Britney werd dertien jaar geleden onder het voogdijschap van Jamie geplaatst na een publieke mentale inzinking.

“We zijn wel teleurgesteld over de constante beschamende en verwerpelijke aanvallen richting mevrouw Spears”, aldus de advocaat nog. “In plaats van alle valse aantijgingen en goedkope acties richting zijn eigen dochter, kan meneer Spears beter zijn mond houden en direct opstappen. Maar dit blijft wel een triomfantelijk moment voor ons. We zijn ook van plan om nu uitgebreid te onderzoeken wat vader Spears allemaal uitgespookt heeft tijdens die 13 jaar als voogd. Jarenlang heeft hij op de kap van z’n dochter geleefd, dit moest gewoon stoppen.” Wanneer het vertrek van Jamie officieel is gemaakt, wordt er gezocht naar een nieuwe toezichthouder.

Quote Jamie dwong zijn dochter onder meer medicijnen te slikken die ze niet wilde en die totaal niet nodig waren. Lynne Spears (moeder van Britney)

Vader Jamie akkoord

Vader Jamie stemt uiteindelijk in met het verzoek, “omdat de publieke strijd met zijn dochter niet het beste voor haar zou zijn”, aldus de documenten. Hij heeft daarom ingestemd met het zoeken naar een nieuwe toezichthouder voor zijn dochter. Hij benadrukt in de documenten altijd het beste voor te hebben met Britney. Een exacte timing voor de stap terug is er nog niet. “Jamie moet eerst nog enkele lopende zaken afwerken. De situatie is dan ook niet zo ernstig dat hij stante pede moet stoppen als voogd”, is er nog te lezen.

Britney Spears staat sinds 2008 onder het voogdijschap van haar vader, nadat ze wegens privé- en professionele problemen een inzinking had gekregen. Eerst beheerde Jamie Spears het vermogen en de privézaken van zijn dochter. In 2019 ging hij het kalmer aan doen, maar hij bleef verantwoordelijk voor de financiën. Voor de persoonlijke zaken van de zangeres, waaronder medische aangelegenheden, is Jodi Montgomery medevoogd. Ook die verklaarde eerder dat het aanblijven van Jamie mentaal een zware impact heeft op de zangeres.

De voorbije maanden reageerde Britney ook persoonlijk op het aanblijven van haar vader als voogd, onder meer via een publieke getuigenis in de rechtbank. Daar vertelde ze onder meer dat ze voor haar vader een geldkoe is en dat ze zelfs niet mag beslissen om opnieuw zwanger te worden. “Ik mag m’n spiraaltje niet laten verwijderen”, klonk het geëmotioneerd. Britney liet toen ook weten dat ze klacht wil indienen tegen haar vader: “Hij heeft misbruik gemaakt van het voogdijschap en verdient het om achter tralies te zitten.”

“Geen verantwoordelijke ouder”

Eind juli liet ook de moeder van Britney en ex-vrouw van Jamie, Lynne Spears, van zich horen. Volgens haar heeft Jamie zijn dochter onder meer gedwongen medicijnen te slikken die ze niet wilde en die volgens haar moeder ook totaal niet nodig waren. Ook zou Jamie haar huishoudelijk personeel, beveiligers en artsen hebben gedwongen hem te informeren over alles wat Britney doet. In haar verklaring schaarde Lynne zich achter Britneys verzoek om haar vader te ontslaan als voogd. Ze zegt dat haar ex-man “niet in staat is om het belang van mijn dochter boven dat van hemzelf te stellen”. Ze gaf aan bereid te zijn tegen Jamie te getuigen in de rechtszaak die daarover speelt.

Jamie Spears heeft via zijn advocaat Vivian Lee Thoreen laten weten geen goed woord over te hebben voor moeder Lynne. Volgens hem heeft ze zich 13 jaar lang niet bekommerd om haar dochter en wilde de zangeres haar moeder niet eens zien toen ze in 2019 werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Dit meldt TMZ. “De heer Spears heeft zijn dochter geholpen op het moment dat ze hem het hardst nodig had. Ze zat er mentaal en emotioneel compleet doorheen, nadat ze jarenlang gemanipuleerd werd door ‘roofdieren’ uit de entertainmentindustrie en er financieel niet goed voor stond. Hij heeft haar beschermd, omdat hij onvoorwaardelijk van zijn dochter houdt,” aldus Thoreen.

Ze vervolgt: “In plaats van de heer Spears continu aanvallen zou Lynne dankbaar moeten zijn dat hij er al die jaren voor Britney is geweest. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar stond hij voor haar klaar, wat niet altijd makkelijk was. Lynne heeft nauwelijks naar haar omgekeken en gedraagt zich al decennia niet meer als een verantwoordelijke ouder. Haar huis en levensonderhoud wordt volledig gefinancierd van Britneys geld. Bovendien heeft ze een boek geschreven over haar dochter, in plaats van haar te helpen. Ze profiteert zelf al jarenlang van haar eigen kind.”

